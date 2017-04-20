Дело братьев, обвиняемых в убийстве врача на глазах его трехлетнего внука, рассмотрят в Свердловском областном суде

Александра и Анатолия Нечкиных уже судили по этому делу год назад, однако старшего обвиняли лишь в краже, с чем не согласились родные убитого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В понедельник, 24 апреля, в Свердловском областном заново стартует процесс по делу братьев Нечкиных, обвиняемых в убийстве пожилого врача Маснавия Манасипова на глазах у его трехлетнего внука.



Напомним, зверское убийство было совершено 16 мая 2015 года на берегу реки Уфы в окрестностях деревни Рахмангулово Красноуфимского района. Как позже установило следствие, 61-летнему мужчине, который выехал с внуком на природу, было нанесено 25 ножевых ранения. Мальчик выжил чудом. Жизнь ему спасла собака, внезапно появившаяся на берегу. Увидев ее, Нечкины, видимо, испугались появления ее хозяина и поспешили покинуть место преступления на «Ниве» убитого. С собой они прихватили фотоаппарат, сотовый, часы и паспорт Манасипова. Но проехав 2 километра, братья бросили машину у дороги. Однако благодаря показаниям одного из жителей соседней деревни, следователи почти сразу вышли на подозреваемых в убийстве. Братья Нечкины ранее уже отбывали сроки в местах не столь отдаленных. Но если старший, Александр, сидел за убийство, то младший, Анатолий – по «мелочи» (за кражу, хулиганство и т.д.).



Но на этот раз всю вину на себя взял именно младший из братьев. Они рассказали следователю, что отправились в тот день на рыбалку. Когда они причалили в том месте, где увидели «Ниву», оба уже были нетрезвы. Но им было мало и они попросили выпить у Манасипова. После чего и началась перепалка, перешедшая в кровавую резню. Однако на ноже, которым был убит Манасипов, силовики не нашли ни одного отпечатка. И старший из братьев сразу пошел в «отказную», утверждая, что он не совершал преступление. Он даже согласился пройти проверку на полиграфе. А всю вину в итоге взял на себя Анатолий Нечкин. Старшего же из братьев обвинили только в краже.



Процесс по делу братьев Нечкиных начался еще год назад в Красноуфимском городском суде. Однако сначала его отложили на полтора месяца – с делом знакомился адвокат. А потом вдова погибшего попросила суд вернуть дело на доследование, чтобы обоим братьям вменили уголовную статью за убийство. И в августе 2016-го дело вернули в Следственный комитет.

Теперь дело братьев, обвиняемых в убийстве пенсионера, а также в покушении на убийство несовершеннолетнего, разбойном нападении, краже и причинении тяжких телесных повреждений, рассмотрит Свердловский областной суд.