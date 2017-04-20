В Екатеринбурге арестовали мужчину, ударившего четырехлетнего сына головой об асфальт

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге следователи задержали и поместили под стражу 39-летнего ранее судимого мужчину, который 18 апреля на улице ударил своего 4-летнего сына головой об асфальт, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Органами СКР он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

— С учетом тяжести предъявленного обвинения, а также имеющейся судимости у мужчины, сегодня, 21 апреля, следователем СКР перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следствия, только мера пресечения является наиболее адекватной по отношению к этому обвиняемому, который пытался убить своего малолетнего сына, — уточнили в ведомстве.

Суд, выслушав доводы следствия, удовлетворил ходатайство следствия СКР и принял решение о заключении мужчины под стражу. На период предварительного расследования мужчина изолирован от общества и своей семьи, в которой воспитываются трое малолетних детей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.