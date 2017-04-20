В Екатеринбурге семиклассники подлили кислоты в газировку и угостили своего друга: у мальчика серьезное отравление

Родители не хотят писать заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге пятиклассник выпил «Тархуна» с кислотой из перцового баллончика — так над ним подшутили его старшие друзья, написал Life. 10-летнего мальчика с острым отравлением прожигающей жидкостью срочно госпитализировали.

В Екатеринбурге ученики одной из гимназий решили жестоко подшутить над 10-летним мальчиком. Инцидент случился, когда ребята шли домой после тренировки по баскетболу.

— Трое учеников седьмого класса взяли у младшего брата одного из них перцовый баллончик, который тот нашел на улице. Затем ребята брызнули из баллончика в бутылку с газированной водой «Тархун», — сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В школьном дворе они встретили ученика пятого класса своей гимназии. Один из парней дал пятикласснику бутылку с газводой и предложил попить.

Когда 10-летний мальчик отпил из бутылки и почувствовал жжение, он сразу выплюнул газировку. Придя домой, мальчик пожаловался родителям на плохое самочувствие и сообщил о случившемся. Взрослые сразу же сделали промывание желудка и вызвали скорую. Врачи увезли ребенка в детскую больницу, где диагностировали острое отравление прожигающей жидкостью. Пострадал он несильно, в итоге ребенка отпустили домой.

— Всех троих ребят в итоге вызвали для объяснения в полицию. Они сперва валили вину друг на друга, но в итоге один из них сознался, что это он дал пятикласснику бутылку с водой, чтобы пошутить, — рассказал источник в правоохранительных органах.