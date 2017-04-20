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В Каменске-Уральском поймали налетчика, нападавшего с оружием на женщин в пунктах микрозаймов

В Каменске-Уральском поймали налетчика, нападавшего с оружием на женщин в пунктах микрозаймов
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Каменске-Уральском полиция поймала подозреваемого в разбое мужчину. Он, используя предмет, похожий на пистолет, ограбил кассиров в нескольких пунктах микрозайма, написал 21 апреля «Новый день».
 
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вечером 16 апреля мужчина на Алюминиевой напал на кассира павильона микрозаймов, используя предмет, похожий на оружие. Он похитил деньги и скрылся. Всего грабитель украл 14 тысяч рублей.
 
Полиция оперативно выяснила личность подозреваемого и задержала его. Грабителем оказался 29-летний местный житель, который был судим за изнасилование и преступления имущественного характера, но был освобожден по УДО в 2011 году.
Как выяснили после задержания, 29 января 2017 года около 9 вечера он совершил похожее преступление: напал с ножом на девушку-менеджера пункта микрозаймов в Синарском районе и похитил у нее 60 тысяч рублей.
  • По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальная санкция данной статьи – 10 лет лишения свободы.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 21.04.2017, 19:10
Тэги: Криминал, Происшествия
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