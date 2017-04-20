В Каменске-Уральском поймали налетчика, нападавшего с оружием на женщин в пунктах микрозаймов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Каменске-Уральском полиция поймала подозреваемого в разбое мужчину. Он, используя предмет, похожий на пистолет, ограбил кассиров в нескольких пунктах микрозайма, написал 21 апреля «Новый день».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вечером 16 апреля мужчина на Алюминиевой напал на кассира павильона микрозаймов, используя предмет, похожий на оружие. Он похитил деньги и скрылся. Всего грабитель украл 14 тысяч рублей.

Полиция оперативно выяснила личность подозреваемого и задержала его. Грабителем оказался 29-летний местный житель, который был судим за изнасилование и преступления имущественного характера, но был освобожден по УДО в 2011 году.

Как выяснили после задержания, 29 января 2017 года около 9 вечера он совершил похожее преступление: напал с ножом на девушку-менеджера пункта микрозаймов в Синарском районе и похитил у нее 60 тысяч рублей.