В Нижнем Тагиле возле кладбища нашли тело пропавшего полгода назад грибника

Мужчину искали с 27 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Нижнем Тагиле около кладбища на Руднике имени III Интернационала обнаружили тело грибника Василия Перевозкина, пропавшего еще в сентябре 2016 года, сообщает агентство «Между строк» 20 апреля.
55-летний Василий Перевозкин пропал 27 сентября в поселке Рудник. Его поисками занимались волонтеры, полицейские и родные, которые сообщили, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Поиски были безуспешны - лишь спустя семь месяцев, вечером 19 апреля, родственники Василия нашли его тело неподалеку от кладбища.
В полиции Нижнего Тагила уточнили, что на теле грибника признаков насильственной смерти нет. Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
- Еще одно тело нашли в Нижнем Тагиле на берегу реки Бродовка. По данным полиции, женщина провалилась под лед прошлой осенью. Она не имела постоянного места жительства и вела асоциальный образ жизни.