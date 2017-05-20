Житель Сухого Лога, выстреливший в глаз знакомому, получил условный срок

Врачи так и не смогли извлечь пулю из глаза пострадавшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Суд вынес приговор жителю Сухого Лога, который выстрелил своему знакомому в глаз во время потасовки, сообщает 21 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Драка, в которой потерпевшему выстрелили в глаз, произошла в феврале 2017 года. Молодой человек около 22.00 услышал в подъезде шум. Выйдя на второй этаж, он увидел потасовку, в которой участвовали четыре человека, включая друга потерпевшего.

Потерпевший попытался разнять дерущихся. Его знакомый в этот момент выхватил пневматический пистолет и выстрелил в лицо своему товарищу. Пуля попала в глаз.

— Я не мог подумать, что он выстрелит в меня, ведь я ничего плохого ему не сделал, — рассказал потерпевший.

После потасовки молодого человека госпитализировали. Врачи прооперировали его, но достать глаз не смогли. В итоге потерпевший почти полностью ослеп на левый глаз. Медики дают неутешительные прогнозы: из-за пули могут наступить осложнения, вплоть до летального исхода.