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В Екатеринбурге утонул 9-летний мальчик

В Екатеринбурге утонул 9-летний мальчик
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
С происшествием разбираются следователи и полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

В Екатеринбурге 20 мая 2017 года утонул 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ребенок погиб в техническом водоеме в поселке Садовый. По предварительной информации, мальчик ушел с друзьями. Родители за ним не следили.

Обстоятельства гибели ребенка уточняют полиция и следователи.

  • 6 мая 2017 года на озере Аятском перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Все находившееся на судне люди погибли.
  • По данным МЧС, за лето 2016 года в Свердловской области утонули 15 детей, пять из которых — дошкольники. Все погибшие находились без присмотра взрослых.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 21.05.2017, 11:24
Тэги: Дети, Смерть
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