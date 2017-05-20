В Екатеринбурге утонул 9-летний мальчик

С происшествием разбираются следователи и полиция.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017
В Екатеринбурге 20 мая 2017 года утонул 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Ребенок погиб в техническом водоеме в поселке Садовый. По предварительной информации, мальчик ушел с друзьями. Родители за ним не следили.
Обстоятельства гибели ребенка уточняют полиция и следователи.
- 6 мая 2017 года на озере Аятском перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Все находившееся на судне люди погибли.
- По данным МЧС, за лето 2016 года в Свердловской области утонули 15 детей, пять из которых — дошкольники. Все погибшие находились без присмотра взрослых.