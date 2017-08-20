Екатеринбурженка хотела продать медаль «За отвагу» за 1000 рублей

Ее поймали с поличным при получении денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Железнодорожный суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, которая пыталась продать медаль "За отвагу".

За государственную награду она хотела выручить всего 1000 рублей. Все произошло в июне этого года, когда она разместила объявление о продаже в интернете.

После вмешательства транспортной прокуратуры, ее задержали с поличным при передачи денег. Женщину признали виновной по статье "Сбыт государственных наград".

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде штрафа.

Медаль "За отвагу" будет направлена в Администрацию Президента Российской Федерации.

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