Искали всю ночь: в Екатеринбурге пропал пьяный мужчина

Возможно, он утонул.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Этой ночью в водоеме на Уралмаше спасатели искали пропавшего мужчину. В половине 12 ночи в полицию обратилась пьяная компания, которая заявила, что их друг пропал, и возможно, утонул.

фото: группа "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте"

– На место выезжал наряд ППС. Спасатели начали поиски мужчины. На данный момент он остается ненайденным, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе МВД Екатеринбурга.

Друзья пропавшего дали показания в отделе полиции №5, после чего их отпустили.

Будет ли им что-то грозить зависит от того, найдут ли живым их друга.

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