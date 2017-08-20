На Эльмаше мужчина выстрелил в лицо собутыльнику

Полиция ищет участников конфликта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Вечером 20 августа ссора двух пьяных жителей Эльмаша закончилась стрельбой. Компания распивала спиртное во дворе дома на улице Таганской.

Все началось с того, что один мужчина отправил своего друга за добавкой в магазин, при этом дав ему денег. Позже собутыльник вернулся ни с чем и заявил, что деньги потерял.

– Один из участников достал из салона автомобиля пневматическое ружье и выстрелил в лицо 35-летнему мужчине, – сообщили "Нашей Газете" в пресс-группе городской полиции.

Пострадавшего увезли в больницу, но позже он отказался от медицинской помощи.

Полиция уже задержала одного из приятелей и ищет других участников конфликта.

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