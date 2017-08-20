Пропавший в Екатеринбурге мужчина утонул в пруду

Тело нашли днем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
В Екатеринбурге завершились поиски мужчины, пропавшего в ночь на 21 августа на Уралмаше.
Как ранее сообщала НАША, о пропаже екатеринбуржца сообщили в полицию его друзья, вместе с которыми он распивал алкоголь на берегу водоема на Уралмаше. На место выезжал наряд ППС и спасатели, однако поиски мужчины было решено приостановить до утра.
Фото: vk.com/incekb
Днем тело утонувшего обнаружили без помощи спасателей, сообщает "Уралинформбюро". Труп отправлен на экспертизу, следователи проводят проверку.