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Сотрудник следственного изолятора получил три года за взятку от заключенного

Сотрудник следственного изолятора получил три года за взятку от заключенного
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Он должен был снять преступника с профилактического учета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Областной суд Свердловской области вынес приговор бывшему сотруднику следственного изолятора №4 Сайфидину Искандарову.

Установлено, что в октябре 2016 года он получил 20 тысяч рублей от заключенного взамен на снятие с профилактического учета как лица, склонного к нападению на представителей администрации. 

Изначально он получил условный срок, но прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляцию. 

  • В итоге Искандарову назначили 3 года колонии общего режима.

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Олег Галимов, 21.08.2017, 17:06
Тэги: Новости дня, Суд, Деньги
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