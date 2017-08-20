Сотрудник следственного изолятора получил три года за взятку от заключенного

Он должен был снять преступника с профилактического учета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Областной суд Свердловской области вынес приговор бывшему сотруднику следственного изолятора №4 Сайфидину Искандарову.

Установлено, что в октябре 2016 года он получил 20 тысяч рублей от заключенного взамен на снятие с профилактического учета как лица, склонного к нападению на представителей администрации.

Изначально он получил условный срок, но прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляцию.

В итоге Искандарову назначили 3 года колонии общего режима.

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