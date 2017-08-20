Свердловчанин пойдет под суд за убийство семилетней давности

Преступление произошло 1 января 2010 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Ивделе будут судить обвиняемого в убийстве, которое произошло семь лет назад, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло 1 января 2010 года в доме на улице Пушкина в Ивделе. Владелец квартиры пытался отправить своего гостя домой, однако тот уходить не хотел. Между мужчинами произошла ссора, во время которой нетрезвый гость напал на хозяина, а тот, пытаясь защититься, дважды ударил его ножом в грудь и живот. Раненого мужчину госпитализировали, однако спасти его врачи не смогли - он скончался в больнице на следующий день.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", однако найти подозреваемого в сжатые сроки правоохранительные органы не смогли.