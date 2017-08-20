В Екатеринбурге во время пожара в больнице пострадал пациент

Одна из палат загорелась ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
В Екатеринбурге в ночь на 20 августа произошел пожар в Областной наркологической больнице № 2, в огне пострадал пациент, сообщили в областном управлении МЧС.
Пожарная сигнализация сработала в больнице из-за возгорания в одной из палат на втором этаже. Сотрудники медучреждения вывели пациентов на улицу и с помощью огнетушителей попытались самостоятельно справиться с огнем.
Прибывшие пожарные продолжили эвакуацию. Всего эвакуировали 34 пациента и пять сотрудников больницы. При этом один из пациентов получил ожоги и был госпитализирован медиками скорой помощи.
- Спасатели справились с огнем за шесть минут. Всего на месте ЧП работали 15 пожарных и три спецмашины. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- После проветривания пациенты вернулись в свои палаты. Причины возгорания установят пожарные дознаватели и сотрудники следственных органов.