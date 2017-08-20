В Екатеринбурге во время пожара в больнице пострадал пациент

Одна из палат загорелась ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Екатеринбурге в ночь на 20 августа произошел пожар в Областной наркологической больнице № 2, в огне пострадал пациент, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожарная сигнализация сработала в больнице из-за возгорания в одной из палат на втором этаже. Сотрудники медучреждения вывели пациентов на улицу и с помощью огнетушителей попытались самостоятельно справиться с огнем.

Прибывшие пожарные продолжили эвакуацию. Всего эвакуировали 34 пациента и пять сотрудников больницы. При этом один из пациентов получил ожоги и был госпитализирован медиками скорой помощи.