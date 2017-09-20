На овощебазе Екатеринбурга задержали 167 мигрантов

Полиция продолжает рейды по выявлению нелегалов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Полиция Екатеринбурга нагрянула с рейдом на четвертую овощебазу на улице Завокзальной. Силовики задержали на месте 167 мигрантов, которых в итоге забрали в отдел.

На 20 нелегалов составили административные протоколы, а также возбудили три уголовных дела за подделку документов.

– Проверки продолжаются. Цель – выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранцев на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории города, – рассказали "Нашей Газете" в городском МВД.

Задержанных сфотографировали и сняли у них отпечатки пальцев.

За несколько дней таких рейдов полиция успела проверить 1009 иностранцев.

В отношении 23 человек возбуждены и расследуются уголовные дела.

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