В Свердловской области вынесли приговор 21-летнему парню, который пытался продать 30 килограммов наркотиков

Сотрудники ФСБ поймали его с поличным под Каменском-Уральским.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Каменский районный суд Свердловской области вынес приговор 21-летнему жителю Уфы Алексею Мамаеву, которого поймали с поличным, когда он достал из "тайника" 30 килограммов наркотиков.

Согласно материалам дела, в 2016 году Мамаев стал торговать наркотиками через интернет. Его сообщник, которого еще не поймали, закладывал запрещенные вещества в так называемые "закладки", а Мамаев забирал их и отвозил к себе домой, после чего продавал.

17 мая он приехал из Башкортостана в Каменский район, где на 1-м километре автодороги Каменск-Уральский – поселок Черемхово извлек из тайника наркотическое средство общей массой 29,7 килограмма.

– Довести преступный умысел Мамаев не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Алексею Мамаеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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