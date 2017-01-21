Едва не сгорел заживо: в Екатеринбурге водители вытащили таксиста из горящей машины

За сутки люди дважды приходили на помощь горящим автомобилистам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи утром 22 января 2017 года сгорел автомобиль «Рено Логан», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным портала Е1.RU, в загоревшейся машине спал таксист. Из машины его вытащили оказавшиеся рядом автомобилисты. Для этого им потребовалось разбить окно. В бессознательном состоянии таксиста передали врачам скорой помощи.

В МЧС уточняют, что информация о горящей машине поступила к ним в 08.58. Пожар был потушен к 09.31.

Вечером 21 января 2017 года екатеринбуржцы пришли на помощь водителю горящей иномарки на Химмаше.

— Мы проезжали мимо, машина уже горела.Вокруг была толпа народа, все пытались помочь, тушили. Забрасывали снегом, кто-то принес огнетушители. Они не могли открыть капот, мой муж с ломиком побежал помогать, в результате оторвали бампер, но капот так и не открыли, — сообщает в соцсети очевидец Екатерина.