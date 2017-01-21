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В Тавде сотрудники исправительной колонии вынесли пенсионера из огня

В Тавде сотрудники исправительной колонии вынесли пенсионера из огня
16+
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Пожилой мужчина не мог самостоятельно выбраться из горящего дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

В Тавде сотрудники исправительной колонии № 26 спасли из полыхавшего дома пенсионера, сообщает 22 января 2017 года пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Частный дом, в котором проживали две семьи, находилось в 200 метрах от ИК-26. Утром 20 января 2017 года одна из часовых заметила пожар. От нее сигнал о возгорании был передан в МЧС в 10.40.

Одновременно со спасателями к горящему дому выдвинулись капитан внутренней службы Иван Пырегов и техник прапорщик внутренней службы Анатолий Трубин. О пожаре они узнали из радиопереговоров.

Заглянув в окно, сотрудники ФСИН заметили в доме человека. Как выяснилось, пожилой мужчина пытался выбраться из жилища, но ему не хватило сил. Пострадавшего вынесли через окно. После этого к горящему дому подъехали спасатели, которые вместе сотрудниками ИК-26 начали тушить огонь.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 22.01.2017, 11:09
Тэги: Мужчины, Пожар
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