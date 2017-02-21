Сотрудник благотворительного фонда в Екатеринбурге подозревается в изнасиловании школьницы

В следственном комитете Свердловской области о задержании злоумышленника пока никак не комментируют.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Сотрудник благотворительной организации «Российский Детский фонд» подозревается в совершении преступления по факту изнасилования.
Как сообщили Ведомости-Урал, по неподтвержденной информации, в отношении 38-летнего екатеринбуржца, являющегося сотрудником одного из крупных федеральных благотворительных фондов, якобы уже завели уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Сообщается, что мужчина уже дал признательные показания и полностью сознался в преступлении.
Мужчина изнасиловал девочку, пока ее мать работала
Известно, что в 2015 году мать девочки обратилась в фонд за помощью, так как ее дочь страдает психическим заболеванием. Поскольку семья у девочки бедная, сотрудник организации втерся в доверие к ее матери и предложил поработать у него в качестве гувернантки. За работу мужчина платил 15 тысяч рублей за визит.
Мать часто брала с собой несовершеннолетнюю дочь на работу и оставляла наедине с работодателем, который воспользовался ситуацией и изнасиловал школьницу. На данный момент сотрудники полиции выясняют, знала ли мать о насилии над девочкой изначально.
- Сейчас девочка учится в седьмом классе одной из элитных гимназий Екатеринбурга.
- По данным издания Life.ru, подозреваемый мужчина рос в детском доме и будто бы выводил на свои банковские счета некоторые денежные средства, которые должны были поступать для лечения и помощи больным детям.