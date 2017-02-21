Наверх
В Свердловской области появится первый гастрономический путеводитель
08:55, сегодня
Ученые рассказали о вреде 10 тысяч шагов в день‍
09:05, сегодня
Нетиевский продал «Уральским пельменям» права на бренд за два рубля
08:42, сегодня
Киану Ривз согласился на съемки в четвертой части «Матрицы»
08:36, сегодня
На главу Верх-Исетского района Екатеринбурга завели дело о получении взятки
08:12, сегодня
В Екатеринбурге прокуратура обязала руководство гимназии № 9 заняться сохранением здания
20:48, 21.02.20171
Тест «Дух, дембель или уклонист: какой ты защитник Отечества»
20:00, 21.02.2017
На борьбу с незаконными свалками в Екатеринбурге потратят 12 миллионов рублей
19:45, 21.02.2017
21 февраля в Екатеринбурге: самый сладкий Путин и Грязьбург возвращается
19:32, 21.02.2017
«Репетиции начинаем с минуты молчания»: интервью с музыкантом из Екатеринбурга, ставшим частью Ансамбля Александрова
19:30, 21.02.2017
«У нас нет места политике»: Навального не пустили выступать в Ельцин Центр
19:01, 21.02.20172
В Екатеринбурге на коляску с младенцем обрушилась глыба снега
18:55, 21.02.2017
Бодибилдер из Екатеринбурга улетел в Москву на съемки реалити-шоу Body Mania
18:00, 21.02.2017
В Екатеринбурге стали продавать леденцы в виде Путина
17:35, 21.02.20171
Екатеринбуржец на сорванном концерте Павла Воли заработал 40 тысяч рублей
17:23, 21.02.2017
Екатеринбуржцы впервые увидят концерт на воде в «Ночь музыки»
16:24, 21.02.2017
Екатеринбуржцы «обнимут» Городской пруд, чтобы защитить его от «храма-на-воде»
16:20, 21.02.20172
«Чтобы не выпендривалась»: инспекторы ГИБДД сурово наказали больную пенсионерку из Екатеринбурга
15:30, 21.02.201716
В Екатеринбурге задержали главу Верх-Исетского района
15:27, 21.02.2017
В заповеднике под Богдановичем задержали охотника-екатеринбуржца с карабином
14:50, 21.02.2017
Екатеринбург снова рискует остаться без трамваев: энергетики собираются обесточить ЕТТУ
14:47, 21.02.20172
На Елизавете снежная глыба раздавила автомобиль
13:55, 21.02.2017
В Екатеринбурге должник пытался скрыться от приставов на арестованной «Ладе Калине»
13:45, 21.02.2017
Домохозяйка из Екатеринбурга четверть века создавала коллекцию кукол
13:30, 21.02.2017
Изъяли 14 тысяч бутылок: под Екатеринбургом накрыли цех с поддельным алкоголем
12:30, 21.02.2017
В Екатеринбурге с территории завода «ВИЗ» госпитализировали мужчину с ранением шеи
12:07, 21.02.2017
Грипп отступает: эпидемия в Свердловской области пошла на спад
11:55, 21.02.2017
Фура, перевозившая пиво, опрокинулась на Серовском тракте
11:20, 21.02.2017
Дорожники предупредили водителей о гололеде на свердловских трассах
11:11, 21.02.2017
Голову нашли рыбаки: в Нижнем Тагиле мужчина убил и расчленил собутыльника
10:35, 21.02.2017
Принять участие может каждый: в Екатеринбурге пройдет всероссийская контрольная по математике
10:05, 21.02.2017
Встанем ли в пробки? В Екатеринбурге проходят публичные слушания по жилищному комплексу возле ж/д вокзала
09:38, 21.02.20171
В Екатеринбурге в автосалоне сгорело шесть новых «Лексусов» общей стоимостью около 40 миллионов рублей
09:15, 21.02.2017
Такси «НонСтоп» в Екатеринбурге: безопасный перегон вашего автомобиля
09:00, 21.02.2017
Ученые УрФУ предрекли затопление восьми регионов РФ
08:58, 21.02.2017
На Эльмаше женщина-водитель не пропустила маму с коляской: 4-месячный малыш выпал на дорогу
08:37, 21.02.2017
Больничный квест в Екатеринбурге: как пережить удаление аппендицита в российских условиях
08:30, 21.02.20176
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись четыре автобуса
08:20, 21.02.2017
В Екатеринбурге из-за ДТП на перекрестке 8 Марта — Фрунзе трамваи не могли попасть в парк
23:02, 20.02.2017
Идеальный город Тимура Абдуллаева: что планировал изменить в Екатеринбурге бывший главный архитектор
21:42, 20.02.20171
Замглавы городской Администрации объявил об отставке главного архитектора Екатеринбурга
21:23, 20.02.2017
В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое взрослых и ребенок
20:45, 20.02.2017
20 февраля в Екатеринбурге: самый глобальный потоп и начало Масленицы
19:53, 20.02.20171
В квартире на Большакова, где обнаружили тело в петле и с ножом в груди, нашли предсмертную записку
19:48, 20.02.2017
Трибуны домашней арены «Урала» назовут в честь легендарных свердловских футболистов
19:05, 20.02.2017
Водопровод, из-за прорыва которого затопило центральные улицы Екатеринбурга, начнут чинить только завтра
17:48, 20.02.2017
«Хочется целовать рельсы РЖД»: музыкант из Екатеринбурга рассказал о своих приключениях в Индии
17:28, 20.02.2017
Пенсионерке и ее безработному сыну, которые убили почтальона в Екатеринбурге, грозит пожизненное
16:55, 20.02.2017
В Екатеринбурге на Бардина мужчина пытался ограбить женщину-водителя, запрыгнув к ней в салон автомобиля
16:45, 20.02.20171
Хроники потопа: как вода захватывает центр Екатеринбурга
16:29, 20.02.2017
Жительница Екатеринбурга требует полмиллиона рублей за сломанную в автобусе ногу
16:25, 20.02.2017

На главу Верх-Исетского района Екатеринбурга завели дело о получении взятки

На главу Верх-Исетского района Екатеринбурга завели дело о получении взятки
16+
Фото: екатеринбург.рф
Александра Бреденко задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Обыски в кабинете главы Верх-Исетского района обернулись уголовным делом. Как сообщили в областном Следственнном комитете, против Александра Бреденко возбудили уголовное дело о получении взятки за покровительство предпринимателя.

– По материалам уголовного дела, днём 21 февраля подозреваемый получил 150 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района, – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Сразу же после получения денег Бреденко задержали на своём рабочем месте оперативники УФСБ РФ по Свердловской области. В ближайшее время подозреваемому во взяточничестве чиновнику должны предъявить обвинение. Кроме того, сейчас в областном Следственном комитете решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

  • Добавим, что по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство» чиновнику грозит до 6 лет колонии  со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 22.02.2017, 08:12
Тэги: Криминал, Взятки
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
МЧС Снос монастыря на Качканаре Студенты ЧМ-2018 Ошибки врачей Отношения Пожар Хэллоуин-2015 Парковки Семья Криминал Баскетбол Видео Образование Растения Психология Статистика Экономия Высокие технологии ДТП Необычное Мультимедиа Взрыв Бизнес Новости России История Екатеринбурга Бэби-боксы Рецензия Голодовка в колонии Грипп в Екатеринбурге Убийство в Рахмангулово ИГИЛ ЖКХ Строительство Ельцин-центр Производство Животные Позитив Жизнь в городе Смерть Расстрел на Депутатской Ловец покемонов Мистика Слухи Кризис и санкции Крушение самолета под Ростовом Здоровье Музыка СМИ Ту 154 Репортаж Гололед ВУЗ Медицина Сибирская язва Дороги История успеха В Египте разбился самолет с российскими туристами Война ритуальных агентств Приостановка полетов в Египет Дело Пьянкова Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Эксклюзив ЗАГС Мировые новости Хоккей Религия Путин Расстрел Дорожные воины Интернет Происшествия Розыск Новости Секс Мода Новый год Фото Спорт Катастрофа Транспортная реформа Футбол Выставки Волейбол Знаменитости Самолет Минобороны упал в Якутии Скорая помощь Туризм Афиша Общественный транспорт Корь Отключение света Уралмаш, Эльмаш Военный репортаж Авто Шоу-бизнес Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Храм святой Екатерины Личное Тест Рейтинг Политика Опрос Новости дня Культура Лайфхак Еда Доска позора Отдых Пусть говорят Экономика Горящие авто Мужчины Транспорт Конкурсы Дом-2 Погода Женщины Красота Недвижимость Коллекторы Расписание ГИБДД Скандалы Искусство Деньги Дети Приговор Лошагину Обрушение крыши на Калинина Суд Интервью Биатлон Скандал с Новиковым Школа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Самолет В Екатеринбурге -40 градусов Грипп Кто заработал Мотоциклы Развлечения Горячее Взятки

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru