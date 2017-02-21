На главу Верх-Исетского района Екатеринбурга завели дело о получении взятки

Александра Бреденко задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Обыски в кабинете главы Верх-Исетского района обернулись уголовным делом. Как сообщили в областном Следственнном комитете, против Александра Бреденко возбудили уголовное дело о получении взятки за покровительство предпринимателя.

– По материалам уголовного дела, днём 21 февраля подозреваемый получил 150 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района, – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Сразу же после получения денег Бреденко задержали на своём рабочем месте оперативники УФСБ РФ по Свердловской области. В ближайшее время подозреваемому во взяточничестве чиновнику должны предъявить обвинение. Кроме того, сейчас в областном Следственном комитете решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство» чиновнику грозит до 6 лет колонии со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

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