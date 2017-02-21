Полугодовалого малыша, на которого упала снежная глыба, отпустили из больницы домой

Врачи не нашли у ребенка серьезных травм.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Ребенка, на которого накануне рухнула снежная глыба, отпустили домой. Как сообщили в Горздраве, врачи не нашли у малыша серьезных травм.

– Ребенок поступил в 9-ю детскую больницу, где было проведено всестороннее медицинское обследование. Но никаких травм, которые могли бы угрожать его жизни, врачи не нашли, – прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе Горздрава. – То есть показаний к госпитализации не было. Поэтому его в тот же день отпустили домой.

Напомним: ЧП произошло на Эльмаше накануне вечером. Как пояснила мать ребенка, во время прогулки по улице Баумана с крыши дома № 5 на коляску, в которой находился ее сын, упала снежная глыба.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Кроме того, свою проверку проводит Следственный отдел по Орджоникидзевскому району, в ходе которой силовикам предстоит выяснить, откуда именно упал снег — с козырька балкона или с крыши дома.

Известно, что дом № 5 на улице Баумана обслуживает управляющая компания «ЖКХ Орджоникидзевского района». Однако, как сообщили в областной прокуратуре, сейчас в этом доме проводится капитальный ремонт — там ремонтируют кровлю. На это ответственность за состояние дома несет Фонда капремонта.

Поэтому сейчас прокуратура выясняет, кто должен был отвечать за уборку снега с кровли.