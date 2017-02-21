В Екатеринбурге после падения снежной глыбы на коляску – на том же месте завалило автомобиль

Это произошло в тот самый момент, когда туда с проверкой приехали сотрудники прокуратуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Возле дома на Баумана, где накануне упала глыба на коляску с ребенком, сегодня, 22 февраля, засыпало автомобиль. Это произошло в тот самый момент, когда к дому с проверкой прибыли сотрудники прокуратуры.



Как пояснила НАШЕЙ пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, за сутки управляющая компания «ЖКХ Орджоникидзевского района» даже не огородили то место, где накануне произошло ЧП.

— На глазах сотрудников прокуратуры на машину, которая была припаркована практически на том же самом месте, с крыши снова упал снег, — прокомментировала Марина Канатова.

Кроме прокуратуры, сейчас в обстоятельствах случившегося накануне инцидента разбирается полиция. Кроме того, свою проверку проводит Следственный отдел по Орджоникидзевскому району.



Марина Канатова добавила, что в доме № 5 по улице Баумана еще не начался капитальный ремонт, на время которого ответственность за здание будет нести фонд капремонта.

– Мы получили еще не все документы, но, по последним данным, пока в доме не ведутся работы, – сообщила представитель надзорного ведомства.

То есть получается, что пока, по данным прокуратуры, за уборку снега с крыши ответственна все-таки УК.

Снег упал на коляску вчера, 21 февраля, около дома на Баумана, 5. Малыша поместили в больницу. Сегодня его состояние здоровья улучшилось, его забрали домой.

За последние сутки от глыб снега с крыши в Екатеринбурге и области пострадали уже 5 машин.