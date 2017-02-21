Суд отправил под домашний арест главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко

Чиновник не возражал против того, чтобы остаться дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Верх-Исетский районный суд 22 февраля 2017 года отправил под домашний арест главу районной администрации Александра Бреденко, подозреваемого в получении взятки, сообщает корреспондент «Нашей Газеты».

С просьбой поместить чиновника под домашний арест выступил следователь. Бреденко и его адвокат не возражали против такой меры пресечения. Глава районной администрации пытался лишь уточнить, разрешат ли ему прогулки. В ответ судья предложил чиновнику гулять по квартире при распахнутых окнах.

Под домашним арестом Александр Бреденко будет находиться до 20 апреля 2017 года. После этого мера пресечения будет либо продлена, либо изменена.

Александра Бреденко задержали днем 21 февраля на рабочем месте по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Следствие предполагает, что эту сумму Бреденко принял от индивидуального предпринимателя. За деньги бизнесмен хотел получить муниципальный контракт по санитарному содержанию частного сектора. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей. Чиновник написал явку с повинной.