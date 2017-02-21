«Подошли и попросили сигарету»: в Екатеринбурге пенсионера ограбили во дворе его дома

Сначала пожилого человека ударили, а затем, угрожая ножом, отобрали деньги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера, сообщает сегодня, 22 февраля, екатеринбургское отделение по связям со СМИ УМВД России.

На пенсионера напали с ножом во время прогулки

21 февраля в 12.35 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на пенсионера во дворе дома на улице Красносортщиков, 12а, в Екатеринбурге.

Прибывшие следователи выяснили обстоятельства произошедшего. 76-летний мужчина вышел на детскую площадку подышать свежим воздухом. Во время прогулки к нему подошли двое незнакомых мужчин и попросили сигарету. Когда пенсионер им отказал, один из них ударил его и забрал шапку, а второй достал нож и потребовал деньги. Пожилой человек не стал вступать противоборство с вооруженными людьми и отдал все деньги, которые у него были при себе. Негодяи скрылись с добычей.

Пенсионера ограбили ранее судимые без определенного места жительства лица

Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно начали розыск и вскоре «по горячим следам» во дворе дома на улице Одинарка задержали одного из нападавших – мужчину без определенного места жительства 1968 года рождения, неоднократно судимого за преступления имущественного характера. При нем была улика – шапка потерпевшего.

Его более молодого подельника полицейские совместно с сыщиками угрозыска задержали по приметам. Им оказался гражданин также без определенного места жительства, 1985 года рождения, уже судимый 8 раз за кражи, грабежи и разбои. При личном досмотре у него изъяли орудие преступления – бытовой нож.

Пострадавший пенсионер опознал своих обидчиков.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», наказание по которой – до 10 лет лишения свободы.

На время следствия подозреваемые будут находиться под стражей. Их также проверяют на причастность к совершению иных преступлений на территории города.

Всех, кто мог пострадать от противоправных действий данных лиц, просят обращаться в полицию по телефонам: (343) 356-42-11, 356-46-11.

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