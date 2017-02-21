Суд определяет меру пресечения для главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 22 февраля 2017 года избирает меру пресечения для главы районной администрации Александра Бреденко, сообщает корреспондент «Нашей Газеты» из зала суда.

Александра Бреденко задержали днем 21 февраля на рабочем месте по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Чиновник написал явку с повинной.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

16.59. Как передает корреспондент НАШЕЙ, в суд чиновника не доставили. Связь с ним налажена по видеотрансляции.

17.00. Следственные органы заявили два ходатайства: отправить Бреденко под домашний арест и отстранить его от должности.

17.08. Пока в суде решалась участь Бреденко городские власти назначили временного главу районной администрации. По решению Администрации города, должность занял заместитель Бреденко по вопросам экономики и строительства Сергей Нырков. Ходатайство следствия об отстранении Александра Бреденко от должности стало неактуальным.

17.10. Судья Виталий Андросов удалился для вынесения решения о прекращении производства по ходатайству об отстранении от должности.

17.11. Бреденко из камеры устало ответил, что не возражает о прекращении производства по первому ходатайству.

17.16. Корреспондент НАШЕЙ уточняет, что заседание по мере пресечения для Бреденко переносили с 16.00 на 17.00.

17.21. Адвокат и следователь отказываются комментировать дело чиновника. Не исключено, что заседание закончится не раньше 18.00.

17.32. С совещания вернулся судья. По ходатайству об отстранении чиновника от должности производство прекращено. Суд приступил к рассмотрению ходатайства о домашнем аресте для Бреденко.

17.35. Судья переходит к опросу Александра Бреденко. По словам чиновника, он ранее не был судим. У него есть 3-летний ребенок, но в браке Бреденко не состоит.

17.40. Далее слово в суде взял адвокат. Он попросил приобщить материалы, характеризующие Бреденко с положительной стороны. Например, документы, где указано, что чиновник активно участвовал в спортивных мероприятиях района.

17.41. Следователь в свою очередь добавил, что Александр Бреденко чистосердечно признался в содеянном.

17.42. Действительно, как следует из новостей районной администрации, Александр Бреденко открыл гонку «Лыжня России - 2017» в районе акватории Верх-Исетского пруда. О его участии в качестве лыжника районная администрация умалчивает.

17.45. Возвращаемся к суду. Следователь поясняет, что чиновника следует поместить под домашний арест. Это с учетом того, что у него есть малолетний ребенок.

Следствие считает, что Бреденко может скрыться или повлиять на ход расследования, поэтому и просят назначить меру пресечения.

17.48. Бреденко и его адвокат не возражают против домашнего ареста.

— А прогулки разрешены? — спросил чиновник. —Ну, первые два месяца вы, скорее всего, сможете совершать прогулки. Следственный комитет все-таки находится не у вас во дворе, — ответил судья.

17.52. Адвокат попросил дать своему подзащитному право на прогулки.

17.53. Далее судья поинтересовался, какой метраж у трехкомнатной квартиры, в которой живет чиновник. Жилище Берденко делит с сожительницей и их совместным ребенком.

17.56. Александр Берденко отвечает, что площадь его квартиры — 97 квадратных метров.

— Ну, вот. Открываете окна и гуляете по квартире. 97 метров — это гораздо больше, чем любой изолятор, — посоветовал судья и удалился на совещание.

18.10. Как уточнил корреспондент НАШЕЙ, Бреденко предположительно принял взятку от индивидуального предпринимателя. Взамен бизнесмен хотел получить муниципальный контракт по уборке частного сектора. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей.

18.17. Судья вышел из совещательной комнаты с решением определить Александра Бреденко под домашний арест на два месяца — до 20 апреля 2017 года. Про прогулки судья ничего не сказал.

18.19. По всей видимости, чиновник сможет подышать свежим воздухом на следственных действиях или, если ему потребуется в поликлинику.

18.20. После оглашения решения адвокат поинтересовался, может ли подзащитный читать новости в интернете.

— Если хочет новостей, пусть гуляет по квартире, — резюмировал судья.

Странно, что от адвокатов поступают такие вопросы. Условия домашнего ареста подразумевают запрет на пользование интернетом.

18.24. На этом НАША завершает трансляцию.