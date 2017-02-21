«Это не люди!»: в Свердловском облсуде допрашивают свидетелей по делу «банды Тропиканки»

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В Свердловском областном суде 22 февраля 2017 года проходит очередное заседание по делу Светланы Степенько и ее подельников, обвиняемых в убийствах и мошенничестве. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Судебный процесс по делу так называемой «банды Тропиканки» стартовал 17 февраля 2017 года. 20 февраля суд допросил родственников трех убитых жителей Нейво-Шайтанский в Алапаевском районе, а также представителя банка. Финансовое учреждение потеряло в этой истории более 200 тысяч рублей.

Степенько, по версии следствия, вместе с подельниками заставила трех местных жителей поселка Нейво-Шайтанский в Алапаевском районе взять кредиты. Затем деньги были переведены на счета ИП Глаголевой. Сами заемщики были убиты в период с декабря 2015 по январь 2016 года. Гибель людей Степенько пыталась обставить под видом злоупотребления спиртными напитками.

На скамье подсудимых находятся Светлана Степенько, ее сожитель Илья Муравьев, молодой человек ее дочери Вячеслав Неглец и предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева.

10.25. Доброе утро. По всей видимости, и этот процесс начнется с опозданием на 10 минут.

А пока можно полюбоваться вот на такую картину, висящую в коридоре суда. «Охота на лис».

В коридоре собрались свидетели и одна из фигуранток – Глаголева с адвокатом (на фото полная блондинка) и свидетели.

10.37. Заседание началось.

Выясняется, что не явился адвокат одного из подсудимых.

Судья пошутил: