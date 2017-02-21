МЧС предупреждает: за двое суток снег с крыш раздавил уже пять автомобилей и детскую коляску

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
МЧС Свердловской области предупреждает об опасностях, связанных с потеплением, и просит быть осторожнее.
— ГУ МЧС по Свердловской области информирует, что повышение температуры окружающего воздуха, способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы, сосульки. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Если вы видите, что с крыши вашего или другого жилого дома свисает снежно-ледяная глыба, звоните в управляющую компанию этого дома, — сообщили в МЧС.
- В случае если все же упала сосулька, сошла снежная глыба и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред.
- Если на автомобиль упал с крыши снег или сосульки, где были вывешены сигнальные ленты, а вы их проигнорировали, или припарковали автомобиль под знаком «Парковка запрещена. Возможен сход снега» — ответственность за случившееся полностью ляжет на вас.
- Вчера вечером на Баумана снег упал на детскую коляску, малыш в больнице.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!