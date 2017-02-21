МЧС предупреждает: за двое суток снег с крыш раздавил уже пять автомобилей и детскую коляску

За уборку несут ответственность управляющие компании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

За двое суток потепления в Екатеринбурге и области уже несколько машин пострадали от схода снега с крыш.

Вчера, 21 февраля, у здания на Мамина-Сибиряка, 36 с крыши офисного здания сошел большой сугроб прямо на крышу бордовой «Дэу Нексии». У нее вогнуло внутрь крышу, сильно помяло капот, багажник, повело стойки.

Как рассказали работники соседнего здания, на стене давно было размещено объявление, что парковаться в этом месте опасно, они свои машины не ставят. Но кто-то приехал и припарковался, не зная об опасности. Рядом с покореженным автомобилем видели плачущую девушку.

Фото: соцсети

Вчера же ближе к вечеру на Гурзуфской, 51 снег раздавил «Митсубиши Лансер».

Фото: Татьяна, e1.ru

Еще одна машина пострадала от снежного сугроба в Нижнем Тагиле.

В Первоуральске глыба снега упала с крыши дома по улице Чкалова, 38. У «Опеля» погнуло крышу и пробило стекло.

Фото: Анна Неволина

МЧС Свердловской области предупреждает об опасностях, связанных с потеплением, и просит быть осторожнее.

— ГУ МЧС по Свердловской области информирует, что повышение температуры окружающего воздуха, способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы, сосульки. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Если вы видите, что с крыши вашего или другого жилого дома свисает снежно-ледяная глыба, звоните в управляющую компанию этого дома, — сообщили в МЧС.

В случае если все же упала сосулька, сошла снежная глыба и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред.

Если на автомобиль упал с крыши снег или сосульки, где были вывешены сигнальные ленты, а вы их проигнорировали, или припарковали автомобиль под знаком «Парковка запрещена. Возможен сход снега» — ответственность за случившееся полностью ляжет на вас.

Вчера вечером на Баумана снег упал на детскую коляску, малыш в больнице.