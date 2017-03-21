Екатеринбургские бизнесмены попросят федерального омбудсмена смягчить приговор Александру Меренкову

Обращение передадут Борису Титову в пятницу, 24 марта, когда он планирует посетить столицу Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

На прошлой неделе в Екатеринбурге вынесли приговор бывшему гендиректору некогда крупнейшей региональной страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову. Его признали виновным в фальсификации финансовых документов компании и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Октябрьский районный суд приговорил бизнесмена к трем годам колонии, оштрафовав при этом на 300 тысяч рублей и запретив два года занимать руководящие посты.



Но, как выяснилось, у многих представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга столь суровый приговор вызвал недоумение. Особенно у тех, кто знаком с Меренковым лично. Поэтому в начале этой неделе они встретились с адвокатом Меренкова и теперь собираются обратиться к федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, чтобы добиться смягчения вынесенного приговора.



«Считаем, это несправедливо»

Фото: Леонид Гункевич / facebook.com

– Вообще в данном случае обращаться должен либо сам Меренков, либо его представитель по доверенности, – объяснил корреспонденту НАШЕЙ председатель свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. – Поэтому мы встретились с его адвокатом и рассказали ему порядок действий. Единственное, что можем мы, – это письменно или устно поддержать обращение Меренкова или его адвоката к омбудсмену.

И бизнесмены намерены это сделать, так как считают, что Меренкову вынесли приговор несправедливо.

– Так как лично для нас не очевидно, что доказана его виновность по делу о покушении на мошенничество, по которому его приговорили к реальному лишению свободы, – добавил Леонид Леонидович. – Мы считаем, это несправедливо.

При этом он уточнил, что Меренкова готова поддержать не только региональное отделение «Деловой России», но и Уральская Торгово-промышленная палата.

«Это не бегство за границу с миллиардами чужих денег»

Фото: Михаил Бабин / facebook.com

– К обращению, которое подаст омбудсмену адвокат Меренкова, будет приложено ходатайство «Деловой России» и еще нескольких бизнес-организаций, точный список которых пока еще неизвестен, уточнил член совета «Деловой России» Михаил Бабин.

Произойдет это, как сообщил Леонид Гункевич, в пятницу, 24 марта, когда федеральный омбудсмен Борис Титов по счастливому стечению обстоятельств планирует посетить столицу Урала. Но, как сообщил Михаил Бабин, на решение екатеринбургских бизнесменов повлиял не только скорый приезд омбудсмена.

– Мы считаем, что просто устраивать тут какие-то митинги и так далее, учитывая, что имеем дело с судебной системой, где существуют свои правила и законы, – занятие, на наш взгляд, не только бессмысленное, но даже, возможно, вредное, – объяснил он. – Поэтому мы и встретились с адвокатом Меренкова. Я не уверен, что могу в деталях рассказывать все, что услышал на этой встрече, но, грубо говоря, не все так однозначно в этом деле. Что-то считается доказанным, хотя возникает большой вопрос по некоторым доказательствам. Именно в связи с этим мы надеемся, что, возможно, будет найдено какое-то решение, которое в итоге позволит ослабить то решение, которое было принято в отношении Меренкова.

– То есть смягчить приговор?

– Хотя бы смягчить, потому что там есть целый ряд нюансов. – подчеркнул Бабин. – Мнение бизнес-сообщества основывается на нескольких вещах. Во-первых, многие знакомы с Александром Меренковым и понимают, что это за человек. Во-вторых, есть серьезное ощущение, откуда пошла вся эта жесткость. Речь о том, когда наши банкиры, у которых при этом отбирали лицензии, один за другим отправляли миллиарды денег вкладчиков куда-нибудь за рубеж, а потом уезжали следом за ними. Это, конечно, вызывало справедливое недовольство и населения, и Центробанка, и юристов. Но в данном-то случае история другая. Это же не банк. И никто никуда никаких денег не выводил. И никто не собирался сделать нечто подобное, чтобы потом с парой десятков миллиардов долларов жить на Карибах. Велась обычная хозяйственная деятельность, были какие-то кризисные явления, было какое-то ужесточение требований со стороны Центробанка. Да, наверное, были какие-то попытки сохранить какую-то часть собственности. Но это совсем другая история. Это не бегство за границу с миллиардами чужих денег.