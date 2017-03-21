Из-за аварии с пятью машинами на улице Титова образовалась огромная пробка

Дорогу не поделили четыре легковушки и маршрутка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Авария с участием четырех легковушек и маршрутки произошла утром, 22 марта, в районе дома № 25 по улице Титова. Как уточнили в городской Госавтоинспекции, о случившемся сообщили около 9.20.

– К нам поступила информация о столкновении пяти машин. Но пострадавших нет, – прокомментировали НАШЕЙ в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – На место для помощи водителям был отправлен экипаж ДПС.

Фото: Яндекс.Пробки

Но так как столкнувшиеся машины практически полностью перекрыли проезжую чать, вскоре на всем протяжении улицы Титова образовалась огромная пробка.

– Там ад. Не суйтесь туда! – предупредил автомобилистов очевидец случившегося.