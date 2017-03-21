Один слепой, другой хромой: в Екатеринбурге два «инвалида» пытались ограбить «Монетку»

Они набрали кофе на сумму более 2,5 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге двое молодых людей пытались ограбить «Монетку» и унести оттуда корзину с кофе. ЧП попало на видеозаписи камер наблюдений. Курьезность ситуации в том, что один мужчина был в черных очках и притворился слепым, а его помощник сначала ходил с тростью, которую позже бросил и убежал, сообщил «41 канал» 21 марта.

На видеозаписи можно рассмотреть, как молодой человек в черных очках выходит из автомобиля, заходит в магазин и складывает в корзину около десятка банок кофе, после чего резко выбегает из магазина. По пути он роняет корзину, банки рассыпаются.

К ним оперативно подходит мужчина с тростью, аккуратно собирает банки, бросает трость, садится в машину и уезжает. Как позже оказалось, оба грабителя приехали на одном автомобиле.

В итоге охранникам удалось задержать одного из воров.

Сотрудники торговой сети «Монетка» считают, что у них в магазине побывала организованная банда, все фамилии и имена нарушителей уже установлены, мужчины найдены в соцсети ВКонтакте. Как отметил директор по безопасности торговой сети, они планируют отсмотреть все записи с камер наблюдения других магазинов и выяснить, не попадались ли мужчины на кражах ранее.

– Заявление о хищении поступило в отдел полиции № 5 в субботу, 18 марта. По данному факту службой участковых проводится проверка. Полиция внимательно изучила записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все участники данного инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

По предварительной информации, стоимость похищенного составила 2501 рубль. Пойманному мужчине грозит уголовная ответственность, так как сумма похищенного превышает 2,5 тысячи рублей.