Один слепой, другой хромой: в Екатеринбурге два «инвалида» пытались ограбить «Монетку»

Они набрали кофе на сумму более 2,5 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
В Екатеринбурге двое молодых людей пытались ограбить «Монетку» и унести оттуда корзину с кофе. ЧП попало на видеозаписи камер наблюдений. Курьезность ситуации в том, что один мужчина был в черных очках и притворился слепым, а его помощник сначала ходил с тростью, которую позже бросил и убежал, сообщил «41 канал» 21 марта.
На видеозаписи можно рассмотреть, как молодой человек в черных очках выходит из автомобиля, заходит в магазин и складывает в корзину около десятка банок кофе, после чего резко выбегает из магазина. По пути он роняет корзину, банки рассыпаются.
К ним оперативно подходит мужчина с тростью, аккуратно собирает банки, бросает трость, садится в машину и уезжает. Как позже оказалось, оба грабителя приехали на одном автомобиле.
В итоге охранникам удалось задержать одного из воров.
Сотрудники торговой сети «Монетка» считают, что у них в магазине побывала организованная банда, все фамилии и имена нарушителей уже установлены, мужчины найдены в соцсети ВКонтакте. Как отметил директор по безопасности торговой сети, они планируют отсмотреть все записи с камер наблюдения других магазинов и выяснить, не попадались ли мужчины на кражах ранее.
– Заявление о хищении поступило в отдел полиции № 5 в субботу, 18 марта. По данному факту службой участковых проводится проверка. Полиция внимательно изучила записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все участники данного инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.
- По предварительной информации, стоимость похищенного составила 2501 рубль. Пойманному мужчине грозит уголовная ответственность, так как сумма похищенного превышает 2,5 тысячи рублей.
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