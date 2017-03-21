В Екатеринбурге во время пожара пострадал хозяин частного дома

Мужчину госпитализировали с ожогами рук.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
В Екатеринбурге днем 22 марта на улице Феофанова сгорел частный жилой дом, пострадал мужчина, сообщили в службе спасения «Сова».
Пожар начался днем - на площади шест квадратных метров в жилом доме горели домашние вещи. На место ЧП прибыли три спецмашины и 11 спасателей, они вывели на улицу хозяина дома, который находился внутри, и передали его врачам. По предварительным данным, мужчина получил ожоги рук.
Возле дома очевидцы заметили машину аварийной газовой службы и предположили, что в доме произошел взрыв газа. Эту информацию опровергли в «Екатеринбурггазе», в компании сообщили, что газопровод не поврежден, а возгорание произошло в холодильнике из-за неисправной электропроводки.
- Пожарные сообщили о постадавшем в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку.