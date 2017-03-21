Наверх
«Как только откроют Египет, в течение 10 дней туда полетят самолеты»: прогнозы для уральских туристов
19:55, сегодня
На Avito появилось объявление о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни за 653 миллиона рублей
19:30, сегодня
В Екатеринбурге во время пожара пострадал хозяин частного дома
19:04, сегодня
Полиция нашла подростков, напавших на школьников в центре Екатеринбурга
18:23, сегодня
«Умная» дверь для дома
Суд проверит законность повышения цен на проезд в Екатеринбурге
18:14, сегодня
Озвучена сумма на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
17:29, сегодня2
Ведущий и шоумен Александр Цариков поедет снимать роуд-муви в Америку
17:25, сегодня
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
В центре Екатеринбурга майор в отставке вышел на пикет с плакатом «Димон берет?»
17:10, сегодня
Ищут родных: в Нижнем Тагиле около мусорных баков нашли пожилую женщину с амнезией после инсульта
16:47, сегодня
В центре Екатеринбурга горит здание Дома быта «Новость» на улице Радищева
16:05, сегодня
В Свердловской области подростки, насиловавшие несколько месяцев 10-летнего мальчика, выплатят ему 400 тысяч рублей
16:05, сегодня
«Я совершил глупость»: таксист, обезглавивший девушку в Екатеринбурге, попросил прощения у ее матери
15:57, сегодня
«Нездешняя музыка»: в Екатеринбурге выступит певица с уникальным голосом Нино Катамадзе
15:36, сегодня
Хиты и любимые песни: в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Чиж & Co»
15:00, сегодня
В Екатеринбурге в утренней пробке вспыхнула иномарка
14:42, сегодня
Екатеринбургские бизнесмены попросят федерального омбудсмена смягчить приговор Александру Меренкову
14:26, сегодня
На водохранилище под Екатеринбургом откололась льдина с сотней рыбаков
14:01, сегодня1
«Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!» Владелец магазина в Екатеринбурге – о реакции покупателей на благотворительность
13:50, сегодня2
В Екатеринбурге школьница пыталась покончить с собой после рассказа учителя о «Синем ките»
13:50, сегодня1
Здесь стоять нельзя: 25 улиц в центре Екатеринбурга, на Уралмаше и в Академическом будут вне зоны парковки
13:46, сегодня1
В Екатеринбурге полицейских, пожарных и врачей заставят учить английский к ЧМ-2018
12:52, сегодня
Россияне рискуют остаться без алкоголя: у импортеров закончились акцизные марки
12:36, сегодня
В Свердловской области у женщины за долги забрали КАМАЗ, который она прятала на авторынке
12:30, сегодня
В России повысят социальные пенсии
12:08, сегодня
«Взрослым сказка нужна просто так»: в Екатеринбурге открылась выставка иллюстратора книг Крапивина Евгении Стерлиговой
11:53, сегодня
В Кольцово задержали соратника Куковякина, который с 2004 года был в международном розыске за мошенничество
11:50, сегодня
Из-за аварии с пятью машинами на улице Титова образовалась огромная пробка
11:00, сегодня
Вместо бэби-бокса? В Екатеринбурге в детской поликлинике стоит «коляска отказных детей»
10:58, сегодня3
В Екатеринбурге пойман мужчина, который напал на бухгалтера и унес из офиса компании более 2,5 миллионов рублей
10:00, сегодня1
В Екатеринбурге закрывается один из старейших ночных клубов, где был популярен стриптиз
09:26, сегодня
Один слепой, другой хромой: в Екатеринбурге два «инвалида» пытались ограбить «Монетку»
09:12, сегодня1
В Екатеринбурге пройдет субботник против рака
08:45, сегодня
Научить машину понимать: ученый из УрФУ получил грант размером 20 тысяч долларов на создание искусственного интеллекта
08:38, сегодня
Культовые места Екатеринбурга: «Островок свободы и бунтарства – Плита»
08:20, сегодня
21 марта в Екатеринбурге: суд над расчленителем и планета по имени Крапивин
21:55, 21.03.2017
Стало лучше? Екатеринбург потратил за зиму 650 миллионов рублей на уборку дорог и тротуаров
20:37, 21.03.20171
Появилось видео задержания за наркотики известного екатеринбургского диджея
20:13, 21.03.2017
Екатеринбурженка увидела фотографию своего сына на ящике по сбору средств: фонд просил денег на подставного ребенка
19:40, 21.03.2017
Начальник полицейского главка Михаил Бородин прокомментировал ситуацию с «молодежными бандами» в Екатеринбурге
19:25, 21.03.20173
Мужчина, расставшись с девушкой, выложил в соцсети видео интимного характера
19:06, 21.03.2017
В Екатеринбурге трамваи № 9, 17 и А перестанут выходить на маршруты по выходным
18:45, 21.03.2017
В технопарке «Университетский» будут построены новые корпуса Учебно-научного центра УрФУ
18:26, 21.03.2017
Лидер екатеринбургской группы N.E.V.A объявил о распаде коллектива
17:50, 21.03.20171
Из-за паводка река Исеть в центре Екатеринбурга стала выходить из берегов
17:30, 21.03.2017
Синоптики пообещали Екатеринбургу жаркое лето
17:06, 21.03.20171
В Екатеринбурге из окна подъезда на 9-м этаже выпала женщина: ее тело нашли на козырьке
16:48, 21.03.20172
В Екатеринбурге 94-летнему дедушке выплатили часть пенсии купюрами банка приколов
16:31, 21.03.20173
Под Первоуральском на ходу вспыхнула иномарка с женщиной и детьми в салоне
16:19, 21.03.2017
Деревни Никитинка в Шалинском районе больше не существует
16:10, 21.03.2017
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
16:04, 21.03.2017
Мама девушки, обезглавленной таксистом в Екатеринбурге, о его рыданиях за решеткой: «Это все показуха!»
15:25, 21.03.20175

В Екатеринбурге во время пожара пострадал хозяин частного дома

В Екатеринбурге во время пожара пострадал хозяин частного дома
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Мужчину госпитализировали с ожогами рук.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге днем 22 марта на улице Феофанова сгорел частный жилой дом, пострадал мужчина, сообщили в службе спасения «Сова».
 
Пожар начался днем - на площади шест квадратных метров в жилом доме горели домашние вещи. На место ЧП прибыли три спецмашины и 11 спасателей, они вывели на улицу хозяина дома, который находился внутри, и передали его врачам. По предварительным данным, мужчина получил ожоги рук. 
 
Возле дома очевидцы заметили машину аварийной газовой службы и предположили, что в доме произошел взрыв газа. Эту информацию опровергли в «Екатеринбурггазе», в компании сообщили, что газопровод не поврежден, а возгорание произошло в холодильнике из-за неисправной электропроводки. 
  • Пожарные сообщили о постадавшем в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 22.03.2017, 19:04
Тэги: Происшествия, Фото, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новости Мотоциклы Отдых Взятки Статистика Производство Приостановка полетов в Египет Строительство Крушение самолета под Ростовом Видео Расстрел на Депутатской Рейтинг ЧМ-2018 Дело Пьянкова Пусть говорят ГИБДД Семья История Екатеринбурга Школа Бэби-боксы Сибирская язва Храм святой Екатерины Расписание Скандал с Новиковым Самолет Отключение света Уралмаш, Эльмаш Психология Опрос Музыка Слухи Новости России Мультимедиа Ту 154 МЧС Здоровье Фото Конкурсы Знаменитости Дом-2 Тест Шоу-бизнес Недвижимость Снос монастыря на Качканаре Интервью Хоккей Транспорт Футбол Еда Бизнес Женщины Позитив Новости дня Дети Происшествия Скандалы Жизнь в городе Волейбол СМИ Дороги Ошибки врачей ИГИЛ ЗАГС Эксклюзив Экономика Мода Криминал Деньги Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Корь Культура Афиша Выставки Религия Путин Мировые новости Развлечения В Египте разбился самолет с российскими туристами Растения Самолет Минобороны упал в Якутии Общественный транспорт Рецензия Хэллоуин-2015 Погода Искусство Личное Голодовка в колонии Спорт Животные Война ритуальных агентств Кто заработал В Екатеринбурге -40 градусов Мистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Военный репортаж Секс Дорожные воины Смерть Образование Биатлон Авто Кризис и санкции Горящие авто Отношения История успеха Катастрофа Репортаж Коллекторы Высокие технологии Доска позора Розыск Баскетбол Пожар Экономия Лайфхак Приговор Лошагину Студенты ВУЗ Взрыв Суд Необычное Транспортная реформа Интернет Красота Грипп Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Убийство в Рахмангулово Грипп в Екатеринбурге Обрушение крыши на Калинина Ельцин-центр Новый год Мужчины Медицина Парковки ДТП Горячее Туризм Ловец покемонов Гололед Скорая помощь Политика ЖКХ Расстрел

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru