В Екатеринбурге в утренней пробке вспыхнула иномарка

Тушить машину водителю помогали сотрудники ЕЖК.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
В Екатеринбурге возле комбината ЕЖК на улице Титова загорелся автомобиль, сообщает Znak.com 22 марта.
«Шевроле» стоял в утренней пробке на Титова, когда неожиданно из-под капота машины пошел густой дым. По словам очевидцев, водитель остановил машину возле проходной комбината, после чего сотрудники ЕЖК вынесли огнетушитель и помогали мужчине тушить иномарку до прибытия пожарных.
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на место ЧП прибыли две спецмашины и 10 пожарных. Огонь к их приезду распространился на площади два квадратных метра, потушить его удалось в течение получаса. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
- Утром 21 марта под Первоуральском на ходу загорелся «Ниссан», в котором находились женщина и двое детей. Им удалось выскочить из машины прежде, чем она оказалась полностью в огне.
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