В Екатеринбурге пойман мужчина, который напал на бухгалтера и унес из офиса компании более 2,5 миллионов рублей

В 2008 году он вышел из тюрьмы после отбывания срока за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в хищении более 2,5 миллионов рублей, сообщили 22 марта в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. С помощью угроз он напал на бухгалтера одной из компаний еще 27 февраля 2017 года.

В отдел полиции № 11 в конце февраля обратились представители одной из компаний Железнодорожного района. По их показаниям, вечером 27 февраля мужчина зашел угрожал пистолетом главному бухгалтеру и похитил из сейфа компании крупную сумму. Ущерб составил 2,6 миллиона рублей.

Со слов главного бухгалтера был составлен фоторобот подозреваемого. Женщина рассказала, что в тот вечер сначала была у себя дома, где на нее и напали.

— Когда она собиралась выйти на улицу и открыла деверь, к ней в квартиру зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. При этом незнакомец аргументировал свое требование тем, что компания, в которой работает женщина, «кидает клиентов» и наживается на людях. Потерпевшая предложила налетчику забрать деньги, которые есть у нее дома, однако это его не устроило: он заставил бухгалтера поехать с ним в офис ее фирмы. Около 22 часов они подъехали на машине потерпевшей в офис на улице Мамина-Сибиряка и поднялись в бухгалтерию. Затем женщина открыла сейф и передала подозреваемому всю наличность, которая там находилась. После этого женщине удалось сбежать и закрыться в одном из помещений. В это время подозреваемый вместе с деньгами спокойно покинул здание, — рассказали подробности в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался30-летний неработающий местный житель.

Подозреваемый был задержан по месту своего жительства оперуполномоченными отдела полиции № 11. Пострадавшая женщина опознала своего обидчика. У задержанного также изъят пневматический пистолет. Оружие направлено на исследование.

Как было установлено, ранее мужчина уже был судим и освободился в 2008 году: его посадили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.