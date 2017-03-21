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В Екатеринбурге пойман мужчина, который напал на бухгалтера и унес из офиса компании более 2,5 миллионов рублей

В Екатеринбурге пойман мужчина, который напал на бухгалтера и унес из офиса компании более 2,5 миллионов рублей
16+
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбурга
В 2008 году он вышел из тюрьмы после отбывания срока за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в хищении более 2,5 миллионов рублей, сообщили 22 марта в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. С помощью угроз он напал на бухгалтера одной из компаний еще 27 февраля 2017 года.
 
В отдел полиции № 11 в конце февраля обратились представители одной из компаний Железнодорожного района. По их показаниям, вечером 27 февраля мужчина зашел угрожал пистолетом главному бухгалтеру и похитил из сейфа компании крупную сумму. Ущерб составил 2,6 миллиона рублей.
 
 
Со слов главного бухгалтера был составлен фоторобот подозреваемого. Женщина рассказала, что в тот вечер сначала была у себя дома, где на нее и напали. 

— Когда она собиралась выйти на улицу и открыла деверь, к ней в квартиру зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. При этом незнакомец аргументировал свое требование тем, что компания, в которой работает женщина, «кидает клиентов» и наживается на людях. Потерпевшая предложила налетчику забрать деньги, которые есть у нее дома, однако это его не устроило: он заставил бухгалтера поехать с ним в офис ее фирмы. Около 22 часов они подъехали на машине потерпевшей в офис на улице Мамина-Сибиряка и поднялись в бухгалтерию. Затем женщина открыла сейф и передала подозреваемому всю наличность, которая там находилась. После этого женщине удалось сбежать и закрыться в одном из помещений. В это время подозреваемый вместе с деньгами спокойно покинул здание, — рассказали подробности в отделении по связям  со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался30-летний неработающий местный житель.
 
 
 
Подозреваемый был задержан по месту своего жительства оперуполномоченными отдела полиции № 11. Пострадавшая женщина опознала своего обидчика. У задержанного также изъят пневматический пистолет. Оружие направлено на исследование.
 
Как было установлено, ранее мужчина уже был судим и освободился в 2008 году: его посадили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. 
  • По факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 15 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под стражей.
  • Полиция проверяет задержанного на причастность к иным преступлениям и просит граждан, пострадавших от действий мужчины, связаться с ними по телефонам 356-42-11 либо 02. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 22.03.2017, 10:00
Тэги: Криминал, Происшествия, Фото
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