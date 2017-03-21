В Екатеринбурге пойман мужчина, который напал на бухгалтера и унес из офиса компании более 2,5 миллионов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017
— Когда она собиралась выйти на улицу и открыла деверь, к ней в квартиру зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. При этом незнакомец аргументировал свое требование тем, что компания, в которой работает женщина, «кидает клиентов» и наживается на людях. Потерпевшая предложила налетчику забрать деньги, которые есть у нее дома, однако это его не устроило: он заставил бухгалтера поехать с ним в офис ее фирмы. Около 22 часов они подъехали на машине потерпевшей в офис на улице Мамина-Сибиряка и поднялись в бухгалтерию. Затем женщина открыла сейф и передала подозреваемому всю наличность, которая там находилась. После этого женщине удалось сбежать и закрыться в одном из помещений. В это время подозреваемый вместе с деньгами спокойно покинул здание, — рассказали подробности в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
- По факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 15 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под стражей.
- Полиция проверяет задержанного на причастность к иным преступлениям и просит граждан, пострадавших от действий мужчины, связаться с ними по телефонам 356-42-11 либо 02.