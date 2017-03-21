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В Свердловской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку

В Свердловской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Девушка шла по железнодорожным путям и не реагировала на сигналы машиниста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В Свердловской области под Красноуфимском 17-летняя девушка погибла под колесами товарного поезда, сообщает «Уралинформбюро» 22 марта.
 
Трагедия произошла в половине восьмого вечера 21 марта на перегоне Красноуфимск - Санаринский завод. 17-летняя девушка шла по железнодорожным путям, несмотря на приблиающийся поезд. Машинист, увидев ее, подал сигнал и применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось.
 
Девушка от полученных травм погибла на месте. Транспортная прокуратура проводит проверку. Специалисты рассматривают различные версии трагедии, в том числе попытку суицида
  • Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 22.03.2017, 20:31
Тэги: Происшествия, Транспорт
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