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«Я совершил глупость»: таксист, обезглавивший девушку в Екатеринбурге, попросил прощения у ее матери
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Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Во время судебных прений Сергей Соколов устроил сцену с рыданиями, утверждая, что не убивал Кристину Медведеву.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

В среду, 21 марта, в Верх-Исетском районном суде продолжился процесс по делу об убийстве 22-летней Кристины Медведевой, обезглавленное тело которой нашли на Широкой речке в июле прошлого года. На сегодняшнем заседании 47-летний таксист Сергей Соколов, которого обвиняют в убийстве девушки, произнесет свое последнее слово.

Накануне, во время судебных прений, когда гособвинитель попросила посадить Соколова в колонию строгого режима на 9 лет и 10 месяцев, таксист устроил сцену с рыданиями. Утирая слезы, Соколов утверждал из-за решетки, что не убивал Кристину Медведеву, а лишь ударил ее локтем. По его словам, девушка якобы умерла сама, и он лишь после этого решил обезглавить клиентку, чтобы тело не опознали. Но мать погибшей не верит ни единому слову подсудимого. Тем более, что экспертиза показала: он отрезал голову, когда Кристина еще была жива, хоть и находилась бес сознания.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

10.57. Добрый день.

Журналистов, желающих послушать последнее слово Соколова после его вчерашнего выступления, заметно больше.

Мама Медведевой уже здесь. Но в суд пока не заходит, ожидая начала заседания на крыльце. Дело в том, что когда она зашла внутрь, к ней обратилась с вопросами одна из журналисток. Но пока женщина общаться отказывается.

16.10. В отличие от вчерашнего выступления, последнее слово Соколова оказалось очень коротким. Вот оно:

– Ваша честь, уважаемые господа... Я виноват в том, что произошло и сильно сожалею. Светлана Владимировна, извините меня, пожалуйста, если сможете. Я правда не хотел смерть вашей дочери... причинять. Все так получилось. Мне очень стыдно. Я совершил глупость и глубоко раскаиваюсь в содеянном... Простите меня, пожалуйста.

В зале на некоторое время повисла тишина. 

– Все у вас? – немного удивленно спросил судья.

– Да, – ответил Соколов.

16.20. Суд объявил: приговор таксисту вынесут завтра в это же время.

На этом НАША трансляция завершена. Завтра, 23 марта, встретимся на последнем заседании по делу об убийстве Кристины Медведевой.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 22.03.2017, 15:57
Тэги: Криминал, Суд, Видео
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