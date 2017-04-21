В Екатеринбурге за шесть часов сгорели три квартиры: есть пострадавшие

Первый пожар произошел в пять часов вечера, последний - в час ночи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017

В Екатеринбурге с вечера 21 апреля по утро 22 апреля сгорели три квартиры, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Первый пожар произошел на улице Московской, 80. Квартира на пятом этаже многоквартирного дома загорелась около пяти часов вечера: на площади два квадратных метра горело домашнее имущество. Огонь удалось ликвидировать до приезда пожарных, при этом во время пожара пострадал владелец квартиры.

В 12 часу ночи на улице Родонитовой загорелась квартира на первом этаже десятиэтажного дома. На этот раз площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место ЧП выезжали семь спасателей и три единицы техники, тушение пожара длилось больше часа.

Еще один человек пострадал во время пожара в квартире на улице Селькоровской, который начался около часа ночи. Здесь огонь распространился на площади 40 квадратных метров - горели внутренняя обшивка и домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажки. На место также выезжали семь пожарных и три спецмашины, борьба с огнем продолжалась до трех часов ночи.