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В Екатеринбурге за шесть часов сгорели три квартиры: есть пострадавшие

В Екатеринбурге за шесть часов сгорели три квартиры: есть пострадавшие
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Фото: vk.com/incekb. Одна из квартир сгорела на Родонитовой
Первый пожар произошел в пять часов вечера, последний - в час ночи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.04.2017

В Екатеринбурге с вечера 21 апреля по утро 22 апреля сгорели три квартиры, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Первый пожар произошел на улице Московской, 80. Квартира на пятом этаже многоквартирного дома загорелась около пяти часов вечера: на площади два квадратных метра горело домашнее имущество. Огонь удалось ликвидировать до приезда пожарных, при этом во время пожара пострадал владелец квартиры.
 
В 12 часу ночи на улице Родонитовой загорелась квартира на первом этаже десятиэтажного дома. На этот раз площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место ЧП выезжали семь спасателей и три единицы техники, тушение пожара длилось больше часа.
 
Еще один человек пострадал во время пожара в квартире на улице Селькоровской, который начался около часа ночи. Здесь огонь распространился на площади 40 квадратных метров - горели внутренняя обшивка и домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажки. На место также выезжали семь пожарных и три спецмашины, борьба с огнем продолжалась до трех часов ночи.
  • Причины пожаров устанавливаются.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 22.04.2017, 11:40
Тэги: Пожар
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