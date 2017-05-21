Екатеринбуржца приговорили к 5 месяцам исправительных работ за репост видео в соцсети и надпись в лифте

Суд признал его экстремистом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В понедельник, 22 мая, Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему екатеринбуржцу Павлу Волкову, которого обвинили в экстремизме за репост видеоролика и аудиозаписи в соцсети и надпись в лифте. Следствие и суд расценили, что действия молодого человека попадают под статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сам екатеринбуржец доказывал в суде, что видеоролик с поджогом ресторана «Соломон» он не снимал, а лишь сделал репост на своей странице в соцсети. Также, по словам адвоката подсудимого Алексея Бушмакова, обстояло дело и с аудиофайлом, которую подсудимый разместил на своей странице. Кроме того, Волкова судили за националистическую надпись в лифте своего дома. Причем, в суде Волков пытался доказать, что не делал этой надписи, однако при вынесении приговора суд опирался на результаты почерковедческой экспертизы, подтвердившей обратное.

– Гособвинитель просил назначить штраф в размере 300 тысяч рублей, – рассказал корреспонденту НАШЕЙ адвокат Бушмаков. – Суд приговорил к 5 месяцам исправительных работ.

Однако, так как приговор еще не вступил в силу, он может быть обжалован.

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