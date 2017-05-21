Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 30 тысяч за кражу у пенсионерки полмиллиона рублей

Мужчина совершил кражу на пару с другом. Но приятель умер, не дождавшись суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Нижнем Тагиле осудили 31-летнего мужчину, который вместе с приятелем грабил пожилых людей в их собственных квартирах, сообщает сегодня, 22 мая, «Тагильский рабочий».

По данным прокуратуры, мужчину признали виновным в «краже, тайном хищении чужого имущества, совершенной группой по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище» (пункты А и В части 3 статьи 158 УК РФ). В октябре прошлого года знакомый рассказал мужчине о пожилой женщине, которая живет по известному ему адресу. Приятели вместе отправились к ней домой. Мужчины представились сотрудниками домоуправления, рассказали, что проводят опрос о необходимости капитального ремонта и прошли в квартиру. Один из них отвлекал пенсионерку, а второй в это время украл 570 тысяч рублей.

31-летний мужчина полностью признал свою вину в ходе судебных разбирательств. Он сказал, что раскаялся и полностью возместил ущерб, причиненный пенсионерке. Уголовное дело в отношении второго мужчины прекратили, поскольку он умер.