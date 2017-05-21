На кладбище Билимбая пятиклассники занялись паркуром и разбили 157 надгробий

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Полицейские Первоуральска по горячим следам задержали крушителей 157 надгробий в поселке Билимбай. Ими оказались три школьника. Об этом НАШЕЙ сегодня, 22 мая, сообщили в пресс-службе полицейского главка.
Утром 21 мая в полицию Билимбая обратилась женщина, рассказав, что на кладбище повредили два памятника на могилах ее родителей. Следственно-оперативная группа, приехавшая на место происшествия, установила, что всего на кладбище сломано 157 надгробий. 53 из них не подлежат восстановлению.
Крушителями памятников оказались три пятиклассника из местной 22-й школы. Один из ребят растет в благополучной семье, двое состоят на внутришкольном профилактическом учете. В присутствии родителей дети рассказали полицейским, что в пятницу вечером занимались на кладбище паркуром и повредили памятники.
Сейчас полицейские проводят доследственную проверку. В ходе нее устанавливают свидетелей, пострадавших и сумму причиненного ущерба. По ее результатам примут процессуальное решение.
- Пятиклассников не могут привлечь к уголовной ответственности из-за возраста. Их семьи поставят на учет в ОВД. С детьми и родителями проведут профилактическую работу.
- Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ). Пострадавшие родственники умерших могут обратиться в суд и взыскать сумму причиненного ущерба.