На кладбище Билимбая пятиклассники занялись паркуром и разбили 157 надгробий

Мальчики живут в одном дворе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Полицейские Первоуральска по горячим следам задержали крушителей 157 надгробий в поселке Билимбай. Ими оказались три школьника. Об этом НАШЕЙ сегодня, 22 мая, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Утром 21 мая в полицию Билимбая обратилась женщина, рассказав, что на кладбище повредили два памятника на могилах ее родителей. Следственно-оперативная группа, приехавшая на место происшествия, установила, что всего на кладбище сломано 157 надгробий. 53 из них не подлежат восстановлению.

Крушителями памятников оказались три пятиклассника из местной 22-й школы. Один из ребят растет в благополучной семье, двое состоят на внутришкольном профилактическом учете. В присутствии родителей дети рассказали полицейским, что в пятницу вечером занимались на кладбище паркуром и повредили памятники.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку. В ходе нее устанавливают свидетелей, пострадавших и сумму причиненного ущерба. По ее результатам примут процессуальное решение.