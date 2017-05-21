Свердловчанин вернул украденные иконы, когда узнал, что его ищет полиция

Мужчина похитил две иконы из квартиры своего приятеля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Тавде мужчина вернул украденные из частной квартиры иконы, когда узнал, что его разыскивает участковый, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 22 мая.

В начале марта жительница Тавды сообщила участковому о краже - из квартиры ее сына похитили две иконы , которые достались женщине по наследству. Искусствоведческая экспертиза показала, что одна из икон стоит три тысячи рублей, а другая - две тысячи.

Полицейский выяснил, что владелец квартиры регулярно употребляет алкоголь, и накануне кражи он пригласил на застолье приятелей. Участковый проверил всех, кто пришел тогда в гости к мужчине, и быстро установил подозреваемого - 29-летнего местного жителя. Он, узнав, что его ищет полиция, испугался и через посредников вернул иконы владельцам.