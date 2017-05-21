Два екатеринбуржца забили пенсионера, который попросил их о помощи

Мужчина попросил знакомых помочь ему выкопать выгребную яму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело двух мужчин 1991 и 1976 года рождения, которые обвиняются в убийстве пенсионера, сообщили в областном управлении Следственного комитета 22 мая.

В августе 2016 года мужчины пришли к частному дому на улице Татищева, где проживал пенсионер. Накануне он попросил их помочь выкопать выгребную яму, однако работники явились пьяными, что не устроило пожилого мужчину. Он отказался от их помощи и попросил удалиться, что вывело пьяных мужчин из себя - они набросились на пенсионера и стали наносить ему удары молотком и ножом.

Травмы оказались смертельными - пенсионер скончался на месте. После убийства мужчины унесли из дома телевизор, дрель и электропилу. Покидая дом, один из обвиняемых поджег его. Труп пенсионера нашли во время тушения пожара.