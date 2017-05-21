В Екатеринбурге на Уралмаше на пятилетнего мальчика рухнул забор

Ребенка увезли в больницу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
В Екатеринбурге на прошлой неделе, 19 мая, часть школьного забора упала на пятилетнего мальчика, который гулял там вместе с тетей. Ребенка увезли в больницу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Несчастный случай произошел в Орджоникидзевском районе, около школы № 80 на Калинина, 26а. Учебное заведение сейчас закрыто на ремонт.
Мальчик с тетей гуляли на Уралмаше. У дома на Ильича, 39 мальчик с тетей свернули во двор и оказались у школы № 80, на мальчика упала часть ограждения. В прокуратуре уточнили, что при этом никто забор не трогал.
На место происшествия вызвали скорую помощь, которая доставила мальчика в ДГКБ № 9. К счастью, у него диагностировали только ушиб ноги, в больницу мальчика не положили.
— Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В настоящее время устанавливается, на чьем балансе находится ограждение. В ходе проверки будет затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. Будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Кроме того, будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к травмированию ребенка, в том числе будет установлено должностное лицо, которое должно было следить за надлежащим состоянием ограждения и прочностью конструкции, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
- По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
- Подобное ЧП недавно произошло на Сортировке. 12 мая на 9-летнего ребенка упала часть бетонного забора. Инцидент произошел во дворе дома № 138 по улице Бебеля. Мальчика доставили в больницу с разрывом двенадцатиперстной кишки и провели ему операцию.