В Екатеринбурге на Уралмаше на пятилетнего мальчика рухнул забор

Ребенка увезли в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Екатеринбурге на прошлой неделе, 19 мая, часть школьного забора упала на пятилетнего мальчика, который гулял там вместе с тетей. Ребенка увезли в больницу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в Орджоникидзевском районе, около школы № 80 на Калинина, 26а. Учебное заведение сейчас закрыто на ремонт.

Мальчик с тетей гуляли на Уралмаше. У дома на Ильича, 39 мальчик с тетей свернули во двор и оказались у школы № 80, на мальчика упала часть ограждения. В прокуратуре уточнили, что при этом никто забор не трогал.