Потушили: в Екатеринбурге четыре дня горела крупная мусорная свалка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Екатеринбурге в воскресенье, 21 мая, наконец потушили свалку в Орджоникидзевском районе, которая горела с 18 мая. Концентрация вредных веществ в воздухе, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, все это время была в норме.

Пожар начался ночью 18 мая. 4 дня продолжались работы по ликвидации возгорания. Специалисты МЧС каждые 2 часа осуществляли замеры концентрации вредных веществ в воздухе, превышения ПДК выявлено не было.

Все эти дни было тление многометровых слоев мусора. Спецтехника, предоставленная администрацией района, совместно с подразделениями МЧС производила масштабные работы по проливке и засыпке тлеющего мусора.

От МЧС были задействованы 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

Экскаватор и бульдозер разгребали тлеющие кучи мусора, а пожарные и 5 поливомоечных машин производили их проливку. 5 самосвалов привозили грунт и засыпали тлеющие участки.