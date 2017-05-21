В Елани контрактник сломал челюсть срочнику

Боец обиделся на слово «контрабас».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В свердловском военном госпитале, расположенном на территории 473-го окружного учебного центра в Елани, солдат-контрактник сломал челюсть солдату-срочнику. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Контрактник полез в драку, обидевшись на слово «контрабас», которое принял за оскорбление.

- Боец как раз подписал контракт. Сосед по палате, срочник, дразнил его, обзывал «контрабасом». Боец обиделся и ударил, - рассказал источник.