Спасли жильцов: в Свердловской области сотрудники ДПС потушили пожар, не дожидаясь приезда МЧС

Огонь мог перекинуться на жилой дом, стоящий рядом с горящей постройкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Арамили инспекторы ДПС во время своего патрулирования потушили пожар до приезда пожарных. Как сообщили 22 мая в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полицейские смогли предотвратить распространение огня на соседние дома.

В минувшие выходные лейтенант полиции Василий Коробов и старший сержант полиции Денис Голубов были на маршруте патрулирования и заметили, что загорелась нежилая постройка на территории одного из частных хозяйств. Из окон уже вырывался огонь и валил огромный столб дыма.

Экипаж ДПС тут же поехал к месту ЧП, по рации сообщив о случившемся в дежурную часть полиции и пожарным. Чтобы предотвратить распространение огня, полицейские самостоятельно приступили к тушению: рядом стоял жилой дом.