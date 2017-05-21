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Спасли жильцов: в Свердловской области сотрудники ДПС потушили пожар, не дожидаясь приезда МЧС

Спасли жильцов: в Свердловской области сотрудники ДПС потушили пожар, не дожидаясь приезда МЧС
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Огонь мог перекинуться на жилой дом, стоящий рядом с горящей постройкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

В Арамили инспекторы ДПС во время своего патрулирования потушили пожар до приезда пожарных. Как сообщили 22 мая в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полицейские смогли предотвратить распространение огня на соседние дома.
 
В минувшие выходные лейтенант полиции Василий Коробов и старший сержант полиции Денис Голубов были на маршруте патрулирования и заметили, что загорелась нежилая постройка на территории одного из частных хозяйств. Из окон уже вырывался огонь и валил огромный столб дыма.
 
Экипаж ДПС тут же поехал к месту ЧП, по рации сообщив о случившемся в дежурную часть полиции и пожарным. Чтобы предотвратить распространение огня, полицейские самостоятельно приступили к тушению: рядом стоял жилой дом.
 

— Прибывшие на место сотрудники МЧС отметили, что только благодаря грамотным и оперативным действиям двух сотрудников полиции огонь удалось потушить и не произошло возгорания других построек. Жильцы дома, которые во время пожара спали и были разбужены полицейскими, поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь и защиту их имущества, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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Марина Подкорытова, 22.05.2017, 09:28
Тэги: Происшествия, Пожар, Жизнь в городе
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