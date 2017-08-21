Екатеринбургский солист группы «Рабфак» найден мертвым в Москве

Александр Семенов пропал несколько дней назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В московской съемной квартире нашли мертвым солиста группы "Рабфак" Александра Семенова.

По словам Анны Бокшицкой, Александр перестал выходить на связь три дня назад. У него были проблемы со здоровьем, поэтому его близкие заволновались и пришли к его квартире, которая была закрыта изнутри. Дверь квартиры при этом открыть удалось не сразу, так как полицейские отказались выламывать дверь без официальной санкции на это, сославшись на то, что, если нет трупного запаха, ломать дверь нельзя.

В конце концов квартиру вскрыли. Причину смерти Семенова установит экспертиза.