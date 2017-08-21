По улицам Серова гуляет медведь

Очевидцы видели его возле школы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Во вторник, 22 августа, в Серове был замечен медведь. После официального предупреждения от властей, появилась информация от очевидцев, что зверя видели недалеко от одной из школ.

– В дежурную часть МВД поступило сообщение от очевидца о том, что в районе Серовского городского молочного завода был замечен медведь. На месте осуществляет патрулирование наряд полиции, – говорится в заявлении управления гражданской защиты Серовского городского округа.

Местных жителей просят быть внимательней и осторожней и при обнаружении хищника немедленно сообщать о его местонахождении.

Добавим, что этим летом житель Свердловской области подвергся нападению медведицы, но выжил после схватки.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!