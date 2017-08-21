Ранили охранника, разбили витрины: появилось видео ограбления ювелирного на Пехотинцев

Налетчиков задержали через полчаса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге полиция 22 августа оперативно поймала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на Пехотинцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло вечером 21 августа на Пехотинцев . Как оказалось, в 18.25 в торговый зал магазина на Пехотинцев ворвались двое мужчин с молотком, ножом и пистолетом. Они разбили витрину и попытались украсть украшения.

– Один из охранников магазина хотел предотвратить ограбление и дал отпор нападавшим. В результате мужчина получил множественные телесные повреждения. При этом сотрудники павильона успели нажать тревожную кнопку, и злоумышленники, бросив на месте преступления нож и молоток, уехали на ожидавшем их у входа автомобиле ВАЗ-2115 еще до приезда полицейских, – уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В городе был введен план "Перехват", комплексные силы полиции ориентированы на розыск нападавших. Уже в 19 часов на 341-м км Пермского тракта автомобиль с подозреваемыми был задержан экипажем 4-й роты городского полка ДПС, который нес службу на этом участке трассы. Сотрудники ГИБДД доставили граждан в территориальный ОВД.

– Подозреваемыми оказались жители Пермского края 26 и 27 лет, младший из них ранее неоднократно судим. Полицейские нашли у задержанных травматический пистолет. В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Разбой", им грозит максимальное наказание в 10 лет лишения свободы. До суда мужчины будут находиться под стражей, – рассказали в полиции.