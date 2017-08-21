Ранили охранника, разбили витрины: появилось видео ограбления ювелирного на Пехотинцев

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
– Один из охранников магазина хотел предотвратить ограбление и дал отпор нападавшим. В результате мужчина получил множественные телесные повреждения. При этом сотрудники павильона успели нажать тревожную кнопку, и злоумышленники, бросив на месте преступления нож и молоток, уехали на ожидавшем их у входа автомобиле ВАЗ-2115 еще до приезда полицейских, – уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
– Подозреваемыми оказались жители Пермского края 26 и 27 лет, младший из них ранее неоднократно судим. Полицейские нашли у задержанных травматический пистолет. В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Разбой", им грозит максимальное наказание в 10 лет лишения свободы. До суда мужчины будут находиться под стражей, – рассказали в полиции.
- Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений и просят всех, кто мог пострадать от действий данных граждан, обращаться по телефонам: (343)356-42-11 или 02.