В Екатеринбурге налетчики пытались ограбить ювелирный магазин

Серьезно пострадал один из охранников салона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге вечером 21 августа два молодых человека попытались ограбить ювелирный магазин на улице Пехотинцев.

Налетчики ворвались в ювелирный салон с молотком и ножом, напали на охранника и тяжело ранили его. На помощь ему пришли другие сотрудники магазина, им удалось дать отбор грабителям, которым пришлось бежать, сообщает E1.ru. Пострадавшего охранника госпитализировали.

На место попытки ограбления выехала группа быстрого реагирования, однако к ее прибытию молодые люди скрылись. Их задержал экипаж ГИБДД на трассе в сторону Перми, после чего подозреваемых доставили в отдел полиции.