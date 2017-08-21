В Екатеринбурге раскрыли убийство женщины в Юго-Западном

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В Екатеринбурге завершилось расследование убийства местной жительницы, которое произошло 24 мая этого года.
По материалам следствия, в тот день пьяный мужчина забрел в один из коллективных садов и угрожая ножом изнасиловал женщину, а затем зарезал.
Он спрятал труп неподалеку в лесу. После того, как тело было найдено, у полиции сразу же вызвал подозрение вышеуказанный подозреваемый.
Он был безработным, без определенного места жительства, а на его одежде нашли следы крови.
– В ходе следствия задержанный признался в содеянном. Проведённая в отношении обвиняемого судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина полностью вменяем, – сообщает СК Свердловской области.
- Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство" и "Изнасилование совершённое с целью скрыть другое преступление".
- Теперь ему грозит пожизненный срок.
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