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В Екатеринбурге раскрыли убийство женщины в Юго-Западном

В Екатеринбурге раскрыли убийство женщины в Юго-Западном
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В ходе следствия допросили 20 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге завершилось расследование убийства местной жительницы, которое произошло 24 мая этого года.

По материалам следствия, в тот день пьяный мужчина забрел в один из коллективных садов и угрожая ножом изнасиловал женщину, а затем зарезал.

Он спрятал труп неподалеку в лесу. После того, как тело было найдено, у полиции сразу же вызвал подозрение вышеуказанный подозреваемый.

Он был безработным, без определенного места жительства, а на его одежде нашли следы крови.

– В ходе следствия задержанный признался в содеянном. Проведённая в отношении обвиняемого судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина полностью вменяем, – сообщает СК Свердловской области.

  • Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство" и "Изнасилование совершённое с целью скрыть другое преступление".
  • Теперь ему грозит пожизненный срок.

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Олег Галимов, 22.08.2017, 19:50
Тэги: Криминал, Новости дня, Смерть
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